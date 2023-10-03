Названы задачи танковых боеприпасов «Тельник»

Осколочно-фугасные снаряды «Тельник», включенные в боекомплект танков Т-90М, используются для нейтрализации живой силы противника. Капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин, в беседе с «Известиями», подробно описал задачи, стоящие перед этим боеприпасом.

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Этот снаряд способен вызвать взрыв с разлетом осколков, которые эффективно поражают противника. Дандыкин уточнил, что такой сценарий особенно важен, когда враг атакует из закрытой позиции, а силы стреляют на максимальной дальности, достигающей восьми километров. Это придает огромную эффективность этому боеприпасу.

Важно отметить, что в октябре главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков, объявил о применении снарядов «Тельник» экипажами российских танков Т-90М в ходе специальной военной операции. Эти боеприпасы способствуют разрыву на подлете к цели и поражению противника с использованием готовых элементов.

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Не стоит забывать, что в июле концерн «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России новую партию танков Т-90М и модернизированных Т-72Б3М. Эта техника оказалась особенно востребованной при выполнении задач спецоперации и подчеркивает важность современного боевого оборудования для поддержания безопасности и эффективности военных операций.