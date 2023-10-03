В Турции зафиксировали рекордные темпы роста цен

Инфляция в Турции в сентябре достигла максимума с декабря 2022 года, составив 61,5 процента в годовом выражении, как сообщает статистический институт страны (Turkstat).

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Этот рост цен продолжает ускоряться уже третий месяц подряд, в большей степени из-за повышения налогов и ослабления национальной валюты - лиры. В августе инфляция составляла 58,9 процента по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, в сентябре показатель инфляции оказался ниже, чем ожидали аналитики, опрошенные Trading Economics, которые прогнозировали рост цен на 61,7 процента.

Существенный рост цен также замечен в сфере коммунальных услуг, который составил 42,3 процента по сравнению с 25 процентами в августе. Аналогичная динамика наблюдается в ценах на мебель и бытовую технику - 59,1 процента, в сравнении с 58,9 процента в августе. Однако продуктовая инфляция замедлилась до 68,9 процента в сентябре с 72,9 процента в предыдущем месяце. В сфере транспортных услуг, цены подорожали на 50,3 процента, после роста на 70,2 процента в августе, а инфляция в сфере здравоохранения замедлилась с 77,6 до 70,3 процента.

Тем не менее, месячная инфляция снизилась до 4,9 процента в сентябре с 9,1 процента в августе.

Согласно прогнозам местного Центробанка, к концу года годовой рост цен достигнет 65 процентов. Однако ожидается, что в 2024 году инфляция резко замедлится до 33 процентов, в 2025 году - до 15,2 процента, а в 2026 году - до 8,5 процента.

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Из-за роста инфляции, Центробанк Турции ужесточил свою денежно-кредитную политику, поднимая ключевую ставку с 25 до 30 процентов 21 сентября, с надеждой достичь целевого уровня инфляции в 5 процентов.