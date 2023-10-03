Еще одна страна выразила готовность к работе по вывозу украинского зерна

Великобритания подтвердила свою готовность сотрудничать со странами "Группы семи" (G7) в отношении вывоза украинского зерна через альтернативные маршруты, даже после завершения зерновой сделки. Премьер-министр Британии Риши Сунак выразил разочарование решением российского президента Владимира Путина покинуть эту инициативу, которая играла важную роль в поддержке уязвимых людей по всему миру.

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Сунак подчеркнул необходимость совместных усилий для обеспечения вывоза большего объема украинского зерна. Кроме того, Великобритания обещает продолжать оказывать Киеву поддержку в области военной, гуманитарной и экономической помощи, готовая уделять этому внимание столько, сколько потребуется.

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Также следует отметить, что Соединенные Штаты Америки, Польша и Великобритания подтвердили свою намеренность продолжать поддерживать Украину в вопросах безопасности, несмотря на внутренние политические трудности в этих странах.