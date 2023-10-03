Путин обсудил с Совбезом тему развития российского Севера

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, провел совещание с Советом Безопасности России, где обсудил важные аспекты развития Северных регионов и Северного морского пути. Это событие было зафиксировано на официальном веб-сайте Президентской администрации Кремля.

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"Сегодня мы сфокусируемся на темах, связанных с развитием Северных территорий, включая Северный морской путь, континентальный шельф и другие важные вопросы", - подчеркнул глава государства, в своем открытии совещания.

Стоит отметить, что данное совещание прошло в формате видеоконференции. После своего вступительного слова, Президент передал слово министру природных ресурсов, Александру Козлову.

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Ранее на другом совещании, посвященном развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов, Владимир Путин подчеркнул важность задачи развития населенных пунктов в Арктике, отметив ее военное значение. Согласно его словам, Северные регионы представляют значительный интерес с точки зрения обороны и национальной безопасности.