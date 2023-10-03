Стала известна причина возбуждения дела в России против Арестовича

В России было возбуждено уголовное дело против Алексея Арестовича, бывшего советника Владимира Зеленского, который был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Shot, Арестовича обвиняют по двум статьям.

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Первое обвинение касается части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к "Публичным призывам к терроризму с использованием СМИ". Второе обвинение связано с частью 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, которая касается "Распространения фейков о Вооруженных силах России с использованием своего служебного положения".

По информации источника, причиной для возбуждения уголовного дела стало обвинение Арестовичем российских военных в ракетном ударе по городу Краматорск. Позднее было установлено, что данный удар был совершен с использованием украинской системы "Точка-У".

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Ранее российское МВД объявило Арестовича в розыск. В январе 2023 года Арестович ушел в отставку с поста советника Зеленского после его заявления о разрушении жилого дома в Днепропетровске ракетой, сбитой ПВО Украины. В мае того же года его имя было включено в российский список террористов и экстремистов, а также в перечень сайта "Миротворец" на Украине.