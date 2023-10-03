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Глава Министерства Иностранных Дел Литвы, Габриелюс Ландсбергис, на Варшавском форуме безопасности выразил неотложную необходимость для НАТО расширить область действия пятой статьи Североатлантического договора, предоставив "ядерный зонтик" для Украины, согласно сообщению агентства РИА Новости.
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Ландсбергис также подчеркнул важность для европейских стран отказаться от устаревшей "геополитической ментальности" и вместо этого принять более военную ментальность, готовую реагировать на неожиданные обстоятельства.
"Из этой ментальности вытекают такие инициативы, как вступление Украины в НАТО и расширение трансатлантического региона, который должен быть покрыт 'ядерным зонтом'. Пятая статья НАТО становится ключевым элементом для стран, оставшихся в 'серой зоне' и подвергшихся атакам, стремящимся на Запад, но еще не достигшим этой цели", - подчеркнул министр.
Ранее сообщалось о прибытии в Литву из Турции воздушного судна дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) E-3A Sentry НАТО. Литовское командование объявило, что это воздушное судно будет задействовано в миссии разведки.