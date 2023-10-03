Байден обсудил помощь Украине с союзниками

Президент США, Джо Байден, провел консультации с союзниками, обсуждая вопрос о предоставлении помощи Украине. В соответствии с информацией, предоставленной Белым домом и распространенной ТАСС, президент Байден в течение утра сегодняшнего дня провел телефонные переговоры с партнерами и союзниками, с целью координации постоянной поддержки Украины.

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В заявлении американской администрации говорится: "Сегодня утром президент Байден провел телефонные переговоры с союзниками и партнерами для согласования нашей постоянной поддержки Украины".

Согласно информации от Reuters, президент США заверил лидеров стран G7 и других европейских государств в поддержке со стороны США для Украины.

Анджей Дуда, президент Польши, поделился на пресс-конференции: "Он заверил нас, что помощь Украине, включая военную поддержку, будет продолжаться, и он намерен поддержать эту инициативу в Конгрессе".

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Ранее Джо Байден подчеркнул, что спикер Палаты представителей Конгресса США, Кевин Маккарти, и республиканское большинство обязаны утвердить помощь для Украины, и он призвал их сдержать данное обещание: "Спикер Маккарти и республиканцы в Палате представителей должны сдержать свое слово и обеспечить необходимую поддержку для Украины в ее борьбе за защиту. Мы несем ответственность как мировая держава, и мы должны действовать соответствующим образом".