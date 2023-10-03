Губернатор сообщил об обстреле приграничного российского региона

Сегодня, в Рыльском районе Курской области, село Козино стало свидетелем обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информирует губернатор Роман Старовойт, сообщивший о происшествии через свой Telegram-канал.

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"Общее количество обстрелов составило 15, однако, к счастью, нет информации о пострадавших", - подчеркнул он.

В результате этой атаки была повреждена вышка сотовой связи. Роман Старовойт заявил, что специалисты приступят к восстановлению вышки, как только это будет возможно.

Ранее в Глушковском районе, поселок Теткино также подвергся обстрелу со стороны ВСУ, при этом был поврежден один из частных домов. Однако, никто не пострадал в результате этого инцидента.

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Чтобы стабилизировать ситуацию, в октябре 2022 года в восьми регионах России, включая Курскую область, был объявлен средний уровень реагирования. Этот шаг предусматривает усиление мер безопасности на общественных мероприятиях и повышенное внимание к охране энергетических объектов.