реклама
Государственная корпорация "Роскосмос" рассматривает возможность досрочного запуска автоматических межпланетных станций (АМС) "Луна-26" и "Луна-27", как сообщает ТАСС в новостном формате.
реклама
Генеральный директор госкорпорации, Юрий Борисов, подчеркнул, что никто не собирается сидеть сложа руки, и у них есть решимость продолжить лунную программу. Более того, рассматривается возможность пересмотра графика миссий "Луны-26" и "Луны-27" с целью ускорения достижения желаемых результатов.
Ранее было объявлено о возможной аварии АМС "Луна-25" из-за сбоя в работе бортового блока управления, который не смог правильно определить приоритетность выполнения команд.
Планировалось, что 19 августа "Луна-25" снизится с высоты 100 километров до 18 километров над поверхностью Луны, чтобы затем, 21 августа, выполнить мягкую посадку на её поверхность.