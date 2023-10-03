«Роскосмос» допустил досрочный запуск «Луны-26» и «Луны-27»

Государственная корпорация "Роскосмос" рассматривает возможность досрочного запуска автоматических межпланетных станций (АМС) "Луна-26" и "Луна-27", как сообщает ТАСС в новостном формате.

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Генеральный директор госкорпорации, Юрий Борисов, подчеркнул, что никто не собирается сидеть сложа руки, и у них есть решимость продолжить лунную программу. Более того, рассматривается возможность пересмотра графика миссий "Луны-26" и "Луны-27" с целью ускорения достижения желаемых результатов.

Ранее было объявлено о возможной аварии АМС "Луна-25" из-за сбоя в работе бортового блока управления, который не смог правильно определить приоритетность выполнения команд.

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Планировалось, что 19 августа "Луна-25" снизится с высоты 100 километров до 18 километров над поверхностью Луны, чтобы затем, 21 августа, выполнить мягкую посадку на её поверхность.