Азии предрекли трудности с поставками сжиженного природного газа

Зимой этого года потребители сжиженного природного газа (СПГ) могут столкнуться с неприятными сложностями. По данным аналитиков компании Platts, фрахт танкеров подорожал, а европейские терминалы для приема СПГ стали более загруженными.

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Снижение поставок СПГ в Азию стало видно уже в текущем году. Это связано с уменьшением объемов поставок из США и африканских стран. Эвропейские страны, в свою очередь, стали более привлекательными для поставок СПГ. Такая динамика может продолжиться и в зимний отопительный сезон. Плохие погодные условия и проблемы на мировых рынках могут сделать покупку спотовых топливных грузов для азиатских коммунальных предприятий сложной задачей, считают эксперты.

Ситуацию также изменяет стремление Евросоюза (ЕС) приобретать больше СПГ, чтобы сократить зависимость от российского трубопроводного газа, который стал поставляться в регион в меньших объемах в 2022-2023 годах. Это привело к тому, что зарубежные поставщики чаще выбирают Европу как конечное направление поставок топлива. Зимой, в борьбе за поставки, напряженность между двумя ключевыми рынками СПГ — Европой и Азией — может усилиться, предупреждают аналитики.

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В конце августа, согласно информации газеты Financial Times и аналитиков Global Witness, Италия и Испания оказались лидерами по закупкам российского СПГ в первой половине 2023 года, уступив только Китаю. В то же время суммарный объем импорта этого вида топлива в Европе за период с января по июль увеличился на 40 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Это вызывает вопросы о намерении западных стран отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году.