В Запорожской области рассказали о продвижении ВС России на двух направлениях

Вооруженные Силы России провели активные операции на восточной границе Украины в двух ключевых районах: Работино в Запорожской области и Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эти важные новости были предоставлены Владимиром Роговым, руководителем движения "Мы вместе с Россией", и официально опубликованы ТАСС.

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Согласно информации Рогова, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) предприняли попытку продвижения в направлении населенного пункта Новопрокоповка. В ответ на это российская армия начала контратаку, в результате чего линия конфликта была пересмотрена и перемещена на несколько сотен метров в сторону ВСУ.

Кроме того, Владимир Рогов поделился информацией о действиях российских вооруженных сил в районе Урожайного на времевском направлении. Здесь также произошло продвижение на несколько сотен метров. Это свидетельствует о расширении территории под контролем России и увеличении серой зоны как на ореховском, так и на времевском направлениях.

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Советник главы ДНР, Ян Гагин, также подтвердил важное событие: российская армия успешно уничтожила два опорных пункта ВСУ, используя вооружение вроде тяжелых огнеметных систем (ТОС) и артиллерийских ударов. Это свидетельствует о решимости России в поддержании своих интересов в данном регионе.