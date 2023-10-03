В Германии призвали добиться перемирия на Украине из-за политики США

Европейский союз (ЕС) настаивает на достижении перемирия на Украине в свете уменьшения поддержки, предоставляемой Соединенными Штатами. Эту позицию подчеркнула Сара Вагенкнехт, депутат бундестага, представляющая Левую партию, в заявлении, распространившемся через агентство ТАСС.

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Вагенкнехт подняла важные вопросы относительно приоритетов ЕС в контексте кризиса на Украине. Она призвала ЕС пересмотреть свою стратегию и отказаться от масштабных поставок вооружений для поддержки того, что она назвала "марионеточным конфликтом" в интересах США. Вместо этого она подчеркнула, что ЕС должен придать больший приоритет потребностям и интересам своих граждан и активно стремиться к немедленному прекращению насилия.

Политик также выразила сомнение в отношении обещаний Жозепа Борреля, главы внешнеполитической службы ЕС, относительно новой финансовой поддержки Украины. Эти сомнения вызваны отказом Конгресса США включить помощь Украине в бюджет на следующий год.

Ранее Жозеп Боррель выразил намерение ЕС обратиться к Соединенным Штатам с просьбой о продолжении финансовой помощи Украине и подчеркнул, что обсуждение этого вопроса уже происходит с американскими союзниками.

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Подчеркнем, что для европейцев украинский конфликт представляет серьезную угрозу, имеющую экзистенциальное значение.