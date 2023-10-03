В России задумали увеличить стоимость виз для граждан Евросоюза

Министерство иностранных дел России представило законопроект, направленный на изменение визовой политики в стране, включая повышение визовых сборов и отмену льгот для граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Эту информацию сообщает РБК, ссылаясь на соответствующий официальный документ.

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Главной целью данного законопроекта является установление согласования между российскими визовыми сборами и аналогичными сборами, действующими в Евросоюзе.

В самом документе поднимается вопрос о необходимости полного приостановления действия статьи, касающейся визовых сборов, в соглашениях с каждым из вышеуказанных государств. Например, в соглашении с Евросоюзом установлен размер сбора за оформление визы в размере 35 евро, с возможностью удвоения этой суммы при срочном оформлении.

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Ранее Ангола ввела безвизовый режим для граждан России с 29 сентября. Посол России в Анголе, Владимир Тараров, подчеркнул, что российские туристы смогут посещать страну на срок до 30 дней за один въезд и до 90 дней в году с туристической целью.