Российские военные подавили 20 артиллерийских расчетов ВСУ

В последние сутки на краснолиманском направлении, российские военнослужащие успешно выполнили задачу по выявлению и подавлению до двадцати артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информирует Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр," ссылаясь на данные ТАСС.

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Александр Савчук также сообщил о координированных ударах, нанесенных тактической авиационной группой, по двум командно-наблюдательным пунктам украинской армии, расположенным в районе населенного пункта Торское на территории Донецкой Народной Республики.

Важно также отметить, что российскими силами ПВО был успешно сбит беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Кременная, находящегося в Луганской Народной Республике.

Следует отметить, что российские военные также успешно пресекли наступательные действия семи групп пехоты Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Активные операции украинской армии были эффективно предотвращены в районах Приютного и Новомихайловки.

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Важной также остается информация, поступившая 28 сентября, о том, что российские военнослужащие провели успешную контрбатарейную борьбу, в результате которой были выявлены и устранены до двадцати артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины, как подтверждается официальными источниками Министерства обороны.