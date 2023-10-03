В Германии подняли вопрос о возобновлении зерновой сделки

Депутат бундестага, представитель Левой партии, Ина Латендорф, обратилась к правительству Германии с важным вопросом, связанным с будущим Черноморской зерновой сделки и выполнением требований, предъявленных Россией в рамках этого соглашения. Подробности ее запроса стали известны через информационный портал "Лента.ру".

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В своем официальном запросе к федеральному правительству, Ина Латендорф выразила интерес к тому, какие инициативы и шаги оно намерено предпринять для возобновления Черноморской зерновой инициативы с одной стороны, и для полной реализации декларации о намерениях, заключенной между Российской Федерацией и Секретариатом ООН 22 июля 2022 года, с другой стороны. Эта декларация была утверждена в ходе встречи лидеров стран-участниц "Большой двадцатки", которая состоялась 9-10 сентября в Нью-Дели.

В документе главы государств "Большой двадцатки" призвали к полному выполнению условий зерновой сделки, чтобы обеспечить немедленные и беспрепятственные поставки зерна, продовольствия и удобрений из России и Украины. Это решение считается крайне важным для удовлетворения потребностей развивающихся и наименее развитых стран, особенно в Африке.

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Для лучшего понимания ситуации следует отметить, что Черноморская зерновая сделка представляет собой соглашение о экспорте продовольствия из Украины, включая зерно и удобрения, по Черному морю из трех портов. В соответствии с этим соглашением, Россия обязалась не атаковать указанные порты и украинские суда, сопровождающие транспортные суда. Соглашение было подписано Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Исходно срок действия соглашения составлял 120 дней с момента вступления в силу, и несколько раз продлялся. Тем не менее, 17 июля российская сторона объявила о своем выходе из соглашения, объясняя это тем, что Москва считает, что часть соглашения, связанная с ее требованиями, так и не была выполнена.