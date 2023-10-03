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Военные РФ пресекли наступление 7 групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении
Российские военные пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ

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На южнодонецком направлении российские военные успешно пресекли наступательные действия семи групп пехоты из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения главы пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Восток", Олега Чехова, распространенного агентством РИА Новости.

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По информации Чехова, действия ВСУ были эффективно остановлены в районах Приютного и Новомихайловки. Артиллерийские подразделения нанесли точные удары по временной дислокации украинской армии в районе Старомайорского, а также уничтожили склад боеприпасов и пикап с бойцами ВСУ в Новомихайловке.

Кроме того, была задействована тяжелая огнеметная система "Солнцепек" и успешно уничтожила склад боеприпасов и сосредоточение живой силы ВСУ в районе Новодонецкого и на север от Приютного. В результате этой операции украинская  армия понесла значительные потери, включая одну FH70 и "Мста-Б" артиллерийскую установку, артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета, подтвердил Чехов.

Воздушные удары также были нанесены на точки сосредоточения украинских вооруженных сил в Макаровке и Старомайорском, а также на скопление живой силы в районах Новомихайловки и Урожайного.

Ранее Олег Чехов сообщил о разгроме опорного пункта украинских войск и уничтожении трех разведывательных групп ВСУ на южнодонецком направлении.

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Специальная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года в ответ на просьбы республик Донбасса о помощи, как заявил президент Владимир Путин.

#новости
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