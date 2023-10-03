Российские военные пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ

На южнодонецком направлении российские военные успешно пресекли наступательные действия семи групп пехоты из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения главы пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Восток", Олега Чехова, распространенного агентством РИА Новости.

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По информации Чехова, действия ВСУ были эффективно остановлены в районах Приютного и Новомихайловки. Артиллерийские подразделения нанесли точные удары по временной дислокации украинской армии в районе Старомайорского, а также уничтожили склад боеприпасов и пикап с бойцами ВСУ в Новомихайловке.

Кроме того, была задействована тяжелая огнеметная система "Солнцепек" и успешно уничтожила склад боеприпасов и сосредоточение живой силы ВСУ в районе Новодонецкого и на север от Приютного. В результате этой операции украинская армия понесла значительные потери, включая одну FH70 и "Мста-Б" артиллерийскую установку, артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета, подтвердил Чехов.

Воздушные удары также были нанесены на точки сосредоточения украинских вооруженных сил в Макаровке и Старомайорском, а также на скопление живой силы в районах Новомихайловки и Урожайного.

Ранее Олег Чехов сообщил о разгроме опорного пункта украинских войск и уничтожении трех разведывательных групп ВСУ на южнодонецком направлении.

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Специальная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года в ответ на просьбы республик Донбасса о помощи, как заявил президент Владимир Путин.