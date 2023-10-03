В США высказались об участии Путина в саммите АТЭС

В официальном заявлении, сделанном Мэттом Миллером, официальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов, было затронут важный вопрос о возможном участии Президента России, Владимира Путина, в предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированном на ноябрь в Сан-Франциско. Эти комментарии были переданы агентству РИА Новости.

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Миллер, высказываясь на эту тему, подчеркнул, что американская администрация в настоящее время не рассматривает возможность посещения Президентом России данного мероприятия, и отметил, что такой вариант крайне маловероятен.

Кроме того, Мэтт Миллер отказался разглашать детали относительно приглашений для российской делегации на саммите, при этом подчеркнув, что Соединенные Штаты собираются придерживаться своих обязательств как страна-организатор мероприятия, но будут учитывать также санкции, налагаемые на Россию.

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Ранее, посол Китая в Российской Федерации, Чжан Ханьхуэй, выразил свою критику в адрес Соединенных Штатов за решение не включать Россию в список приглашенных на саммит АТЭС. По словам посла, такое действие со стороны Вашингтона нарушает международные нормы и стандарты, так как, согласно общепринятой международной практике, приглашения должны быть направлены ко всем членам АТЭС, независимо от текущих обстоятельств и отношений.