Кулеба призвал ЕС поработать над передачей Украине арестованных активов России

На совместной пресс-конференции, состоявшейся сегодня, Министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, выразил призыв Евросоюзу (ЕС) приступить к разработке механизма передачи Украине арестованных на Западе активов России. Это заявление было сделано в присутствии главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, и мероприятие было транслировано украинским внешнеполитическим ведомством в Facebook.

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В ходе своего выступления Министр подчеркнул, что в настоящее время необходимо увеличить усилия по разработке юридической основы, которая бы позволила передавать арестованные российские активы Украине. Он также уточнил, что существует несколько юридических вопросов, требующих тщательного рассмотрения и решения. В контексте верховенства права, Министр уверен, что можно найти адекватные и законные решения для этой сложной задачи.

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Ранее в своем выступлении, Министр Кулеба назвал Украину "первосортным государством" и выразил уверенность в том, что членство Украины в Евросоюзе будет иметь высший приоритет и будет способствовать укреплению сотрудничества между Украиной и ЕС.