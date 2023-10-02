Суд в США разрешил Трампу баллотироваться в президенты

Верховный суд США принял решение не запрещать бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в выборах, не признавая его "мятежником". Это важное событие было объявлено агентством РИА Новости, которое сослалось на официальный список решений суда.

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Судебное заявление было кратким и ясным: "Ходатайство об истребовании дела отклонено".

Подача иска против Трампа в нескольких штатах ранее была осуществлена республиканцем Джоном Кастро. Его аргумент состоит в том, что бывший президент не должен иметь права участвовать в выборах, так как Конституция США запрещает занимать выборные должности "бунтовщикам и мятежникам".

Напомним, что штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, во время митинга сторонников Дональда Трампа, которые не признали результаты ноябрьских выборов, на которых демократ Джо Байден был избран президентом. Эти протесты привели к масштабным столкновениям с полицией.

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Следует также отметить, что сам Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его шансы на победу на выборах в 2024 году близки к 100 процентам.