В США заявили об ударах западных союзников по Украине

Украина находится под влиянием последовательных ударов со стороны своих западных союзников, которые регулярно оказывали ей военную и финансовую поддержку. Об этом факте сообщил известный американский обозреватель Стивен Коллинсон в своей эксклюзивной колонке для CNN.

реклама

Коллинсон подчеркнул, что республиканцы в Конгрессе США смогли добиться того, чтобы проект федерального бюджета не содержал выделения средств для Украины. Более того, он уделил внимание тому, что недавно партия Smer одержала победу на парламентских выборах в Словакии, а она выступает явным оппонентом поддержки Киева.

Изменения в поддержке Украины со стороны США и Словакии, по мнению Коллинсона, произошли после возникших разногласий между Украиной и Польшей по вопросу экспорта зерна. Польша, долгосрочный союзник Киева, предупредила, что может приостановить поставки вооружений Украине.

Взгляд Коллинсона на ситуацию подчеркивает, что военная и финансовая поддержка Украины все больше зависит от результатов избирательных кампаний в западных странах, что, возможно, окажет влияние на исход конфликта и позицию России.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее автор издания Spiegel, Роланд Неллес, заметил изменение американской политики по отношению к Украине, которая отводит помощь Киеву на второй план.