Ближнему Востоку предрекли экономический расцвет

Главный исполнительный директор JPMorgan, Вишвас Рагхаван, прогнозирует, что страны Ближнего Востока переживут экономический расцвет, несмотря на усиление геополитических напряженностей в мире. Это предположение, приведенное агентством Bloomberg, указывает на интересные перспективы для региона.

реклама

В ближайшей перспективе наиболее выгодным положением в Ближнем Востоке будут обладать Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар. Эти страны привлекут внимание топ-менеджеров и инвестиционных фондов со всего мира. По словам Рагхавана, этот сценарий будет актуален в регионе на протяжении длительного времени. Он заявил: "Это золотая эра для компаний в Ближнем Востоке и, в целом, для региона. Я думаю, что это долгосрочный тренд".

Рост финансовой привлекательности региона связан с стремлением местных властей разнообразить экономические модели, уменьшив зависимость от доходов, генерируемых нефтегазовым сектором, и перейдя к более технологичным отраслям. Глобальная напряженность, напротив, способствует усилению притока иностранных инвестиций и талантов на Ближний Восток. Это отмечено главой JPMorgan по развивающимся рынкам.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В сравнении с этими оптимистичными перспективами, аналитики Всемирного банка предсказывают менее благоприятные экономические тенденции для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Согласно последнему обновленному прогнозу экспертов, темпы роста ВВП стран АТР к 2024 году ожидаются на уровне 4,5 процента. Если этот сценарий сбудется, то экономические показатели региона будут одними из наихудших с 1960-х годов, за исключением периодов пандемии коронавируса, азиатского финансового кризиса и мирового нефтяного шока в 1970-х.