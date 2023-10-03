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NataVd
Председатель правящей партии Кобахидзе: USAID финансировало беспорядки в Грузии
Грузия призвала США ответить за финансирование подготовки революции

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По официальному заявлению главы республиканской партии "Грузинская мечта", Ираклия Кобахидзе, Соединенные Штаты Америки должны предоставить разъяснения в связи с финансированием Агентством международного развития США (USAID) серии тренингов, которые, по данным заявления, предположительно нацелены были на подготовку грузинских граждан к возможным массовым беспорядкам и попыткам свержения существующей власти. Информация об этом была приведена в сообщении агентства РИА Новости.

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Парламентарий, выразив свое мнение на этот счет, подчеркнул, что "все указанные мероприятия были финансово обеспечены Агентством международного развития США, известным как USAID, что переводится буквально как 'помощь США'". Тем не менее, важно отметить, что данное финансирование не является прямой помощью со стороны Соединенных Штатов.

Согласно заявлению, Грузия намерена запросить официальные разъяснения от США в отношении финансирования указанных тренингов, поскольку основная цель их проведения, как утверждается, заключалась в подготовке граждан к возможным революционным событиям в стране.

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Ранее, заместитель главы Министерства иностранных дел России, Александр Грушко, высказал мнение о попытках Соединенных Штатов и их союзников создать напряженность в Молдавии и Грузии с целью геополитического противостояния России.

#новости
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