Таиланд захотел сделать безвиз для россиян еще длиннее

В Таиланде возникла инициатива продлить срок безвизового пребывания для граждан России с 30 до 90 дней. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление посла Российской Федерации в Таиланде, Евгения Томихина.

реклама

По словам источника, Министерство иностранных дел Таиланда рассматривает предложение о продлении срока безвизового пребывания для российских граждан. Посол Томихин выразил убеждение, что это изменение будет положительным шагом для российских туристов, предоставляя им возможность провести в стране до трех месяцев без необходимости оформления визы.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее стало известно, что проживание в роскошных отелях Таиланда, так называемых "королевских" отелях, будет стоить не менее 260 тысяч рублей за двоих на девять ночей. Минимальные тарифы на некоторые номера в элитных отелях оказываются сопоставимыми с ценами на обычные пятизвездочные гостиницы. Таким образом, в октябре туристы смогут насладиться отдыхом в роскошных условиях за 219 тысяч рублей за двоих на 11 ночей.