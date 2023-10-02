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Полковник Кнутов: бронежилеты «Оберег» гораздо легче аналогов
Полковник назвал главную особенность российского бронежилета «Оберег»

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Специалисты по военным вопросам высказались о выдающихся характеристиках нового бронежилета под названием "Оберег", который привлекает внимание благодаря своему особому составу, созданному из композитных материалов. В интервью для "Ленты.ру" военный эксперт и директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов поделился результатами испытаний проведенных госкорпорацией "Ростех". Оказалось, что бронежилет "Оберег" превосходит аналоги из бронепластин, проявив более высокую эффективность как по сравнению с восточноевропейскими, так и американскими аналогами.

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Юрий Кнутов разъяснил, что для создания этого бронежилета были задействованы композитные материалы, керамика и особый целлофан. Эта многослойная структура делает "Оберег" намного легче по сравнению с традиционными бронежилетами, изготовленными из бронепластин. Эксперт уверен, что такие характеристики сделают "Оберег" весьма популярным среди российских военнослужащих.

Подчеркивая важность данного новшества, Кнутов подчеркнул, что бронежилеты, которые успешно спасают жизни бойцов на поле боя, играют критическую роль. Он также отметил, что легкий вес и высокая прочность являются ключевыми преимуществами, а конструкция, включая воротник и защиту боков и спины, также помогают.

"Ростех" ранее представил подробные характеристики "Оберега" после сравнительных испытаний, где этот бронежилет соревновался с дешевыми аналогами из Восточной Европы и броней из США. Результаты тестирования показали, что "Оберег" опередил конкурентные модели.

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Например, американский бронежилет смог остановить пулю калибра 7,62 миллиметра, но сердечник всё равно проник сквозь бронепластину. В то время как восточноевропейский бронежилет справился с автоматной пулей и снайперским калибром 338 миллиметра. "Оберег" же выдержал обстрел из автомата и мощной снайперской винтовки Lapua Magnum, на которую он не был специально разработан. Эти результаты подчеркивают важность и перспективы нового бронежилета "Оберег".

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