Минстрой опроверг планы восстанавливать не все города в новых регионах России

На заседании Общественного совета, Глава Министерства строительства России, Ирек Файзуллин, выразил свою точку зрения по поводу необходимости пересмотра строительных планов для городов в новых российских регионах. Вначале он подчеркнул, что не все населенные пункты в этих регионах, возможно, нуждаются в полном восстановлении. Однако позднее пресс-служба Министерства строительства опровергла такие планы и заверила общественность в том, что процесс строительства будет распространен на всю территорию данных регионов.

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По данным ТАСС, министр строительства и ЖКХ пояснил, что в настоящее время в некоторых населенных пунктах восстановительные работы не проводятся и, возможно, они так и останутся приостановленными. Как пример, он привел ситуацию в городе Попасная, где осталось всего несколько жителей, отказывающихся покидать свои дома. Министр подчеркнул важность избегания необоснованных обещаний, которые могут оказаться сложными для выполнения.

Глава Министерства строительства предположил, что даже к 2030 году строительство в указанных регионах, возможно, не будет завершено в полном объеме. Файзуллин также признал наличие дефицита финансирования для восстановительных работ, отметив, что хотя общая сумма составляет 4,7 триллиона рублей, она распределена на протяжении нескольких лет, что оставляет небольшой бюджет для капитальных инвестиций в год.

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В этот же день на официальном сайте Министерства строительства России была опубликована информация, опровергающая сообщения о планах отказа от восстановления некоторых городов в новых регионах. В сообщении говорится, что работы по восстановлению и развитию организуются в каждом освобожденном населенном пункте на территории новых регионов, входящих в состав Российской Федерации.