Главный производитель вагонов в России сменил директора второй раз за год

Согласно официальному сообщению, генеральный директор Объединенной вагонной компании (ОВК), Дмитрий Олюнин, принял решение о своей отставке. Этим ключевым событием завершился его мандат на посту главы компании. Новым генеральным директором назначен Сергей Лимаренко, который ранее успешно занимал позицию заместителя генерального директора по финансам. Это событие стало второй сменой руководства ОВК менее чем за год, что привлекло внимание общественности и делового сообщества.

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Под руководством Дмитрия Олюнина, который приступил к своим обязанностям в ноябре прошлого года, компания продемонстрировала значительный рост и продвижение в своей сфере деятельности. Он сменил на этой посту Тимофея Хряпова, который успешно руководил ОВК с 2018 года. Несмотря на публичный интерес, причина отставки Дмитрия Олюнина не раскрывается. На заседании совета директоров ОВК было выражено признание и благодарность бывшему генеральному директору за его роль в достижении поставленных целей.

Объединенная вагонная компания (ОВК) включает в себя несколько ключевых предприятий, в том числе Тихвинский вагоностроительный завод, «ТихвинХимМаш», «ТихвинСпецМаш», НПЦ «Пружина», ТСЗ «Титран-Экспресс», лизинговую компанию Rail 1520 и ВНИИ транспортных технологий. Эти предприятия играют важную роль в производстве вагонов и транспортных решений.

Одной из ключевых задач, которые стоят перед новым генеральным директором, является дальнейшее развитие производственной деятельности компании и партнерство с банком "Траст", владельцем 27,76 процента акций ОВК. Планируется активное сотрудничество с банком для подготовки и проведения успешной продажи компании.

Следует отметить, что на рынке наблюдается остановка закупок вагонов со стороны операторов перевозок из-за резкого увеличения стоимости вагонов. Этот рост цен связывается с увеличением производственных издержек. Например, цены на вагоны, предназначенные для поставки в 2024 году, выросли на 40 процентов по сравнению с концом 2022 года. Необходимо отметить, что данные цифры могут измениться в будущем, под влиянием общей инфляции и роста цен на металл.

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Частичное увеличение издержек также объясняется дефицитом рабочей силы. У четырех крупнейших производителей вагонов наблюдается нехватка 15 процентов сотрудников, что вынуждает предприятия поднимать заработные платы, чтобы удержать специалистов и предотвратить уход рабочей силы в оборонные предприятия. Эта ситуация требует внимания и дальнейших мер по укреплению кадрового потенциала в отрасли.