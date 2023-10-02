В Кремле объяснили указ Путина о порядке въезда украинцев в Россию

Новое постановление относительно процедуры въезда в Россию для граждан Украины, использующих свои внутренние паспорта, представляет собой важное изменение, направленное на упрощение процесса переселения в страну для всех желающих. Эту информацию официально подтвердил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, в сообщении, опубликованном агентством РИА Новости.

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, отметил, что подобный режим въезда в Россию для украинцев уже существовал в прошлом, но теперь, по словам Пескова, существует повышенный интерес со стороны граждан Украины к возможности приезда в Россию и обустройству здесь.

"Эти новые меры, без сомнения, содействуют переселению в нашу страну именно тем людям, которые искренне стремятся к этому", - подчеркнул Песков.

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Следует отметить, что 29 сентября текущего года президент Российской Федерации, Владимир Путин, подписал указ, согласно которому граждане Украины теперь имеют возможность въезжать и выезжать из России без необходимости в оформлении визы, при этом даже истекший срок действия внутреннего паспорта не будет препятствием для этой процедуры. Это решение открывает новые горизонты для граждан Украины, желающих совершить переезд и обрести новые возможности в России.