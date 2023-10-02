В Госдуме предложили увеличить часть налогов

Для увеличения доходов федерального бюджета было предложено внести изменения в налоговую политику, увеличив налоговую нагрузку для наиболее состоятельных граждан России. Эту инициативу озвучил Михаил Щапов, первый зампредседатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, во время беседы с представителями Ura.ru.

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Согласно его заявлению, данное предложение будет представлено на рассмотрение в нижней палате парламента в рамках осенней сессии. Щапов также подчеркнул необходимость внести изменения в налоговую политику России на средний срок, учитывая длительность противостояния с Западом. Он призвал искать новые источники для обеспечения технологического и экономического развития страны.

Депутат также выразил озабоченность тем, что олигархи долгие годы получали огромные прибыли и выводили их из страны, не вкладывая в развитие новых технологий и инфраструктуры. Его предложение включает увеличение налоговой нагрузки на самых богатых граждан, регулирование роскоши и ужесточение налоговой политики в отношении экспортеров ресурсов. Цель таких мер – стимулировать развитие внутренней экономики и снизить импорт в тех отраслях, где доступны отечественные аналоги.

Парламентарий также отметил, что Россия, вероятно, не сможет избежать увеличения государственного долга, учитывая увеличение расходов на проведение специальных военных операций. Он подчеркнул важность ответственного управления долгом, чтобы избежать непосильных финансовых обязательств.

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В предшествующей инициативе, группа депутатов от фракции ЛДПР представила законопроект в Государственную Думу, предлагая отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, получающих доход менее 30 тысяч рублей в месяц. Авторы законопроекта считают, что это поможет людям с низкими доходами сохранить большую часть своих заработанных средств и улучшить уровень жизни. Парламентарии считают порог в 30 тысяч рублей оптимальным для отмены НДФЛ, так как он почти вдвое выше минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2023 год, который составляет 16 242 рубля. Эта мера поддержки предоставит значительную помощь малоимущим гражданам.