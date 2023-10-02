На Украине обвинили Зеленского в ухудшении отношений со Словакией

Действующий президент Украины, Владимир Зеленский, и его ближайшие соратники, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль, оказались в центре внимания в связи с ухудшением отношений между Украиной и Словакией. Эту новость сообщил Олег Соскин, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, на своем YouTube-канале.

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Соскин выразил уверенность в том, что в значительной степени за ухудшение ситуации отвечают Зеленский и Шмыгаль, а также рассмотрение судебных исков против Словакии. Он подчеркнул, что если украинское руководство не предпринимает конструктивных шагов для восстановления диалога и отношений с Словакией, то это может привести к неблагоприятным последствиям для Украины.

Олег Соскин также отметил, что возможная победа пророссийской партии Smer на предстоящих парламентских выборах в Словакии может оказать серьезное влияние на Украину.

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Ранее Соскин выразил беспокойство относительно отказа США предоставить военную помощь Украине, вызванного отсутствием соответствующих средств в новом проекте финансирования правительства. Он предупредил о возможных негативных последствиях для режима на Украине в случае неурегулирования этой ситуации.