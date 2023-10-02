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NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
Стало известно о тактике борьбы со снайперами ВСУ

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По данным, опубликованным в газете The New York Times (NYT), российские беспилотные летательные аппараты проявляют значительную эффективность в противодействии снайперам, действующим в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), способствуя выявлению их точных местоположений. Газета указывает, что это достигается благодаря использованию тепловизоров на беспилотных устройствах, которые могут обнаруживать снайперов, даже если те прошли сложную маскировку.

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Газета цитирует мнение экспертов, которые подчеркивают, что в наше время, когда дроны и тепловизоры стали повсеместными средствами наблюдения, снайперы вынуждены платить значительную цену за возможность открыть огонь. Даже самые опытные снайперы не могут скрыть тепло своего тела от тепловых датчиков дронов, что делает их легко обнаруживаемыми.

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Важно отметить, что на форуме "Армия-2023" представитель компании "Высокоточные комплексы" сообщил о впечатляющих достижениях российских снайперов. В одном из боев им удалось поразить две бронированные машины и уничтожить 20 бойцов ВСУ с расстояния в 1,7 километра. Эти результаты подчеркивают важность современных технологий и беспилотных средств в усилении боевой эффективности.

#новости
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