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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили возможность применять крылатые ракеты Storm Shadow на всей международно признанной территории Украины, как объявил Грант Шаппс, глава Министерства обороны Великобритании, в эксклюзивном интервью для Daily Express.
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Шаппс произнес недвусмысленную угрозу российским военным, подчеркнув, что теперь ни один российский солдат не может чувствовать себя в безопасности в условиях наличия британских ракет Storm Shadow в арсенале украинских войск.
"Украинские вооруженные силы получили возможность использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам, находящимся на территориях, которые были аннексированы Россией, включая их президента Владимира Путина", - подчеркнул глава Минобороны Великобритании.
Он также призвал к сохранению военной поддержки Украины, подчеркнув, что действия российского руководства оставили мир и стабильность в Европе под угрозой. "Владимир Путин нарушил мир во всей Европе", - подчеркнул Шаппс.
Ранее, британские власти подтвердили использование ракет Storm Shadow при атаке на город Севастополь, расположенный на полуострове Крым. Эта информация была подтверждена анонимным представителем Воздушных сил ВСУ и вызвала волну обсуждений на международной арене.