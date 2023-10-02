Глава Минобороны Британии пригрозил российским военным ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили возможность применять крылатые ракеты Storm Shadow на всей международно признанной территории Украины, как объявил Грант Шаппс, глава Министерства обороны Великобритании, в эксклюзивном интервью для Daily Express.

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Шаппс произнес недвусмысленную угрозу российским военным, подчеркнув, что теперь ни один российский солдат не может чувствовать себя в безопасности в условиях наличия британских ракет Storm Shadow в арсенале украинских войск.

"Украинские вооруженные силы получили возможность использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам, находящимся на территориях, которые были аннексированы Россией, включая их президента Владимира Путина", - подчеркнул глава Минобороны Великобритании.

Он также призвал к сохранению военной поддержки Украины, подчеркнув, что действия российского руководства оставили мир и стабильность в Европе под угрозой. "Владимир Путин нарушил мир во всей Европе", - подчеркнул Шаппс.

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Ранее, британские власти подтвердили использование ракет Storm Shadow при атаке на город Севастополь, расположенный на полуострове Крым. Эта информация была подтверждена анонимным представителем Воздушных сил ВСУ и вызвала волну обсуждений на международной арене.