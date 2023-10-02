Маск обвинил премьера Канады в желании уничтожить свободу слова

Илон Маск, американский предприниматель, выразил свою озабоченность по поводу введения новых правил, касающихся деятельности онлайн-платформ, предоставляющих стриминговые сервисы, в Канаде. Он использовал социальную сеть X (ранее известная как Twitter) для высказывания своих взглядов. Маск заявил, что эти новые правила, введенные Комиссией по радиовещанию и телекоммуникациям Канады (CRTC), представляют собой серьезную угрозу для свободы слова.

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По сути, новые правила требуют, чтобы онлайн-платформы с годовым доходом более 10 миллионов канадских долларов обязались зарегистрироваться в стране до 28 ноября текущего года. Этот шаг вызвал ожесточенную реакцию Маска, который считает, что это попытка ограничить свободу слова в Канаде. В своем высказывании он даже назвал это "позором" для страны.

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Эта ситуация стала поводом для обсуждения вопроса о грани между регулированием онлайн-платформ и свободой выражения мнений. Все больше предпринимателей и общественных личностей включаются в дебаты о том, как балансировать интересы государства и право на свободное слово в эпоху цифровых технологий.