ВВС США завершили эксплуатацию следившего за Россией самолета

Военно-воздушные силы США больше не будут использовать самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS) в ходе своих операций. Об этом важном решении стало известно из материала, опубликованного в издании The Drive.

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The Drive подчеркивает, что последний вылет самолета E-8 JSTARS в рамках операций состоялся 26 июня, и это произошло с авиабазы Рамштайн в Германии. Этот самолет также неоднократно выполнял миссии разведки, пролетая над Украиной и собирая важные разведывательные данные, которые передавались НАТО.

Издание также отмечает, что задачи, ранее возлагавшиеся на E-8 JSTARS, будут перераспределены между другими летательными аппаратами, включая беспилотники, а также сетевую систему Advanced Battle Management System (ABMS). Это обеспечит более эффективное выполнение важных задач и обеспечение безопасности национальной обороны.

E-8 JSTARS, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300 и начавший свою эксплуатацию в 1996 году, имеет экипаж, варьирующийся от 21 до 34 человек. Этот самолет способен подниматься на высоту до 12 800 метров и проводить патрулирование в течение до девяти часов.

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Главной особенностью этого самолета является его радиолокационная станция с синтезированной апертурой, которая обеспечивает обнаружение целей на расстоянии от 50 до 250 километров. Это был важный инструмент для сбора разведывательных данных и обеспечения безопасности важных операций.