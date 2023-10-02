Иран запустил на орбиту военный спутник «Нур-3»

Иран успешно осуществил запуск своего нового военного спутника с названием «Нур-3» на орбиту около Земли. Эту новость обнародовал Иса Зарепур, министр информационно-коммуникационных технологий Исламской Республики, в заявлении, распространенном агентством IRNA.

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Исключительно благодаря усилиям воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции спутник был успешно размещен на орбите, находящейся на высоте 450 километров. Запуск этого аппарата был выполнен с использованием мощной двухступенчатой ракеты-носителя «Касед».

Этот значимый шаг в космической деятельности Ирана произошел после того, как в сентябре 2022 года стало известно, что иранские ученые и инженеры работают над разработкой спутника «Аят», который обещает предоставить возможность прогнозировать землетрясения и другие естественные катастрофы, повышая уровень безопасности нашей планеты.

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Кроме того, в августе того же года, Иса Зарепур объявил о своих планах по созданию трех аналогичных спутников, подобных успешно запущенному аппарату «Хайям», совместно с Россией. Знаменательное событие произошло 9 августа, когда ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» отправилась с космодрома Байконур, неся с собой созданный специально для Ирана спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям», а также еще 16 космических аппаратов. Эти последние разработки и достижения Ирана в области космической технологии подчеркивают его растущий вклад в мировую космическую область и его стремление к научным и техническим инновациям.