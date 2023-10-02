Обновленный самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет

В сотрудничестве между компанией Lockheed Martin и Военно-воздушными силами США был успешно проведен первый полет высоколетящего разведывательного самолета U-2, который был оснащен обновленной авионикой, согласно официальному сообщению на сайте компании.

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Это значимое событие состоялось в рамках программы обновления оборудования Avionics Tech Refresh (ATR), где прошла тщательная проверка обновленного комплекса авионики, включающего в себя современные системы связи и навигации, а также новый бортовой компьютер. Особенно стоит подчеркнуть, что этот бортовой компьютер соответствует высоким стандартам открытой архитектуры Open Mission System, что дает возможность U-2 взаимодействовать и интегрироваться с различными комплексами и системами.

Кроме того, модернизированный U-2 был оснащен новыми дисплеями в кабине пилотов. Это важное улучшение значительно повысит качество отображения собираемой информации самолетом и позволит экипажу принимать решения быстрее и более эффективно.

Необходимо отметить, что контракт на проведение модернизации этого воздушного аппарата был заключен еще в 2020 году и составил впечатляющую сумму в 50 миллионов долларов.

U-2 в своей базовой версии совершил свой первый полет еще в 1955 году и на данный момент служит в Военно-воздушных силах США. В их вооружении насчитывается 26 модернизированных U-2S и четыре TU-2S, которые используются для обучения пилотов. Улучшенная версия U-2S отличается наличием системы GPS, современным двигателем и разведывательным оборудованием.

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Интересно отметить, что согласно информации из издания Defense News в мае, ВВС США планировали постепенный отказ от самолетов U-2 и разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-4 в пользу более современных спутниковых систем.