Российский полковник рассказал о капризности танков Abrams

Эксперт в области военных вопросов, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, подчеркнул, что танки Abrams, американского производства и поставленные на Украину, представляют серьезные технические и климатические ограничения для боевых операций в условиях суровой зимы. Матвийчук обращает внимание на особую сложность обслуживания этих газотурбинных боевых машин, подчеркивая, что они являются крайне требовательными к уходу и эксплуатации.

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Он также указывает на то, что танки Abrams демонстрируют высокую чувствительность к воздействию пыли и грязи, что, безусловно, создает трудности в условиях боевых операций. Однако наибольшей проблемой является потребность этой техники в специальной технической жидкости, а именно очищенном керосине, который производится исключительно в Соединенных Штатах и доставляется в Украину через Польшу.

Важно отметить, что Abrams также не способен эффективно выполнять свои задачи в условиях суровой климатической зимы и при наличии слякоти. Матвийчук подчеркивает, что аналогичные проблемы возникли и с танками "Леопард" в прошлую зиму, что свидетельствует о неготовности данной военной техники к экстремальным погодным условиям, характерным для России и Украины.

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Однако эксперт не исключает возможности, что Киев и его союзники могли предпринять шаги для учета этих проблем и более эффективной подготовки к предстоящему зимнему сезону. Несмотря на это, он подчеркивает, что для обслуживания танков Abrams отсутствует развитая инфраструктура, которая имеется для танков Leopard, и создание таких центров обслуживания является сложным и затратным процессом.