Российский полковник рассказал о работе робота-антиснайпера в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) робот-антиснайпер "Сосна-Н" теперь играет важную роль в выявлении координат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В эксклюзивном интервью для "Ленты.ру" военный эксперт и бывший полковник в отставке, Юрий Кнутов, рассказал о функциональных возможностях этого уникального устройства.

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"Сосна-Н" представляет собой оптический прибор, который автоматически сканирует передовой сектор русской армии и в то же время внимательно следит за позициями ВСУ с использованием современной компьютерной технологии. Как только появляются признаки использования прицелов со стороны украинской армии, робот оперативно определяет их точные координаты, уточнил эксперт.

Юрий Кнутов также подчеркнул, что "Сосна-Н" обладает внушительной возможностью ослепления. В большинстве случаев, это включает в себя использование лазерного луча, который способен нейтрализовать оптические приборы ВСУ, лишая их возможности точного прицеливания.

Этот выдающийся робот предоставляет координаты оптических средств снайперов и корректировщиков ВСУ, что важно для наведения огня, чаще всего артиллерийского, с целью максимальной точности стрельбы и обеспечения безопасности русской армии.

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Ранее, Вооруженные силы России в рамках СВО успешно применили новейший роботизированный обнаружитель снайперов "Сосна-Н". Партия этих высокотехнологичных комплексов была приобретена для специальных подразделений и успешно прошла апробацию в зоне специальной операции.