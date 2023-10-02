В США заявили о модернизации беспилотного «Призрака»

Сообщается о заключении контракта между Военно-воздушными силами Соединенных Штатов Америки и компанией Anduril Industries на модернизацию беспилотных вертолетных дронов Ghost («Призрак») и Ghost-X, которые использовались на Украине. Информацию об этом предоставляет издание Defense News.

реклама

Общая стоимость контракта составляет внушительные 8 миллионов долларов, и его главной целью является усовершенствование автономности беспилотных аппаратов. Пресс-секретарь компании Anduril, София Хафт, подчеркнула, что в рамках этого соглашения компания будет работать над улучшением аппаратного обеспечения дронов и созданием новых режимов автономной работы. Также оно включает в себя закупку нескольких аппаратов Военно-воздушными силами.

Важным моментом является премьера модернизированной версии Ghost-X, которая состоялась в сентябре на выставке DSEI в Лондоне. Этот обновленный беспилотник обладает продолжительностью полета, продленного до 75 минут, и способностью перевозить до девяти килограммов полезного груза.

Разработка Ghost-X основывалась на отзывах операторов базовой версии Ghost, которые использовали эти беспилотники в разных театрах военных действий. Одним из таких театров была Украина, хотя конкретные детали применения в Киеве не раскрываются. Компания Anduril добавила, что модернизация Ghost-X превратит его в универсальную платформу для перевозки различных грузов и повысит его надежность при работе в сложных условиях.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Следует отметить, что ранее в сентябре главный конструктор компании Zala Aero, Александр Захаров, представил новый дрон-камикадзе под названием «Италмас», который имеет дальность действия более 200 километров и стал аналогом беспилотного аппарата «Герань».