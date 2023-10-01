В Германии указали на серьезное преимущество армии России

Российская армия успешно адаптировалась к текущей ситуации на линии конфликта в Украине, и об этом проинформировал полковник Йорг Тольке в своем интервью, опубликованном на YouTube-канале бундесвера.

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По его словам, когда стало ясно, что продолжительность конфликта превысит ожидания, российским военным удалось оперативно увеличить объемы производства оружия. Это позволило России значительно наращивать свою военную мощь внутри страны.

Полковник Тольке подчеркнул, что благодаря активной производственной деятельности в данный момент Россия располагает всем необходимым арсеналом для продолжения специальной военной операции.

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В своем анализе, военный эксперт Франц Штефан Гади предсказал, что уровень контратак Вооруженных сил Украины уменьшится, включая снижение числа артиллерийских обстрелов. По его мнению, накаление ситуации в Киеве приближается к кульминации, после которой ВСУ могут столкнуться с ограничениями в эффективности своих атак.