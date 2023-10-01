Главы Минобороны Украины и Пентагона провели телефонные переговоры

Глава Министерства обороны Украины, Рустем Умеров, и глава Пентагона, Ллойд Остин, провели телефонные переговоры, как сообщает новостное издание Klymenko Time.

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В ходе этой беседы Рустем Умеров подчеркнул, что Ллойд Остин подтвердил намерение Вашингтона продолжать поддерживать Украину. Он цитировал слова главы Минобороны Украины, говоря, "Наши военные силы по-прежнему будут получать существенную поддержку на поле боя."

Однако 30 сентября телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона, информировал, что у американского военного ведомства недостаточно ресурсов для продолжения военной помощи Украине. Представители Пентагона также подчеркнули, что в ближайшей перспективе Вашингтон может лишиться возможности поставлять вооружение Киеву.

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Также в этот же день появилась информация о сенаторах из республиканской партии, которые рассматривают возможность инициировать финансирование правительства США, исключая из этого финансовую поддержку для Украины. По предварительной информации, речь идет о финансовом обеспечении на две недели.