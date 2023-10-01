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NataVd
Боррель: за год ЕС предоставил Украине 85 миллиардов евро поддержки
Боррель назвал сумму материальной поддержки Украины от ЕС

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Важное заявление сделал Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, касающееся суммы финансовой поддержки, предоставленной Украине со стороны Евросоюза начиная с 2022 года. Сообщение о его высказываниях было опубликовано агентством ТАСС.

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По словам Жозепа Борреля, с начала прошлого года Европейский союз выделил Украине общую сумму в 85 миллиардов евро, включая значительные средства на военные нужды.

"Наши финансовые вложения для поддержки Украины охватили обширный спектр областей, включая военные расходы, гражданскую инфраструктуру и гуманитарную помощь. Всего нами выделено 85 миллиардов евро", - отметил политик. Он также подчеркнул, что Евросоюз никогда ранее не оказывал такого масштабного финансового содействия.

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В сентябре 2023 года Евросоюз через Европейский фонд мира также выделил Грузии 62 миллиона евро для укрепления ее обороноспособности. Также уже в апреле в Грузию была отправлена первая партия специального оборудования для оперативного реагирования на кризисные ситуации и спасения жизней. Важно отметить, что эта партия - лишь начало, и поставки продолжаются.

#новости
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Тruth Seеker
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