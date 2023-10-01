В Словакии рассказали о проблемах серьезнее Украины

Роберт Фицо, бывший премьер-министр и лидер партии "Направление - социальная демократия", победившей на парламентских выборах в Словакии, выразил мнение, что у Словакии возникли более серьезные проблемы, чем у Украины. Эту точку зрения он поделился в интервью с ТАСС.

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Он добавил, "У Словакии и наших граждан есть более существенные трудности, чем в Украине. Это всё, что могу сказать на данный момент".

Тем не менее, Роберт Фицо подчеркнул, что его партия сделает всё возможное для наступления скорейшего диалога о прекращении огня и разрешении конфликта в Украине. Он выразил мнение, что украинский конфликт является большой трагедией для всех.

На парламентских выборах, левоцентристская партия Фицо, получив 23,58 процента голосов избирателей, одержала победу. Фицо, когда он был премьер-министром, трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным и подчеркивал важность установления дружественных отношений с Москвой.

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В июне бывший премьер-министр Словакии и лидер партии Hlas, Петер Пеллегрини, выразил мнение, что страна больше не способна предоставлять значительную военную помощь Украине. Политик также отметил, что эта проблема не ограничивается только его страной, поскольку европейские арсеналы вооружений исчерпаны.