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Бывший советник Рёллер: политика Меркель привела к зависимости ФРГ от газа РФ
Меркель упрекнули в создании зависимости ФРГ от газа из России

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Бывший канцлер Ангела Меркель была подвергнута критике за ее роль в создании зависимости Федеративной Республики Германия (ФРГ) от российского газа, по словам ее бывшего главного экономического советника Ларс-Хендрика Рёллера, как сообщает Financial Times (FT).

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Рёллер отмечает, что в те времена Меркель признавала контракты с Россией как рациональные и выгодные для Германии. Он также утверждает, что российский газ играл ключевую роль в поддержании роста немецкой экономики, однако при этом делал ФРГ уязвимой в отношении энергетической безопасности, связывая страну с Москвой. Под ее руководством не были должным образом развиты возобновляемые источники энергии в Германии, и строительство инфраструктуры для сжиженного природного газа (СПГ) стало проблематичным из-за "политического контекста того времени".

Рёллер признает, что при текущей информации и опыте можно было бы принять другие решения. Однако он также отмечает, что Меркель выбрала путь заключения газовых контрактов с Россией в свете решения Германии отказаться от ядерной энергии. Это решение было принято во времена правления Меркель после аварии на японской атомной электростанции "Фукусима" в 2011 году.

В апреле 2023 года были закрыты последние три атомные станции в Германии. Нынешний канцлер Олаф Шольц заявил, что страна нацелена на развитие возобновляемых источников энергии и не планирует возвращаться к использованию ядерной энергии.

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Ангела Меркель занимала пост канцлера с ноября 2005 года по декабрь 2021 года, а Ларс-Хендрик Рёллер был ее советником с 2011 года.

#новости
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