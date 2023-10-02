Польша пообещала добиться репараций от Германии

Польская администрация выразила намерение осуществить определенные действия с целью получения репараций от Германии, компенсируя тем самым ущерб, нанесенный Польше во времена Второй мировой войны. Эту позицию вице-премьер Польши Ярослав Качиньский озвучил на съезде правящей партии "Право и справедливость", согласно информации, представленной польским изданием WNP.

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Ярослав Качиньский выразил следующее мнение: "Этот вопрос не касается лишь финансовых аспектов, но и нашего национального достоинства. Недопустимо, чтобы другие страны получают компенсации, в то время как поляки остаются без возмещения ущерба. Нам необходимо активно вступить в эту борьбу."

В 2022 году Ярослав Качиньский выдвинул требование перед Германией на сумму в 1,3 триллиона долларов как компенсации, рассматривая эту сумму как минимальную и наиболее консервативную.

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Сентябрь 2023 года также принес новость о создании специальной рабочей группы в Польше, которая будет производить расчеты по ущербу, полученному страной от СССР в период с 1939 по 1945 годы.