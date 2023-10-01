На Украине выпустили монеты с борщом

На Украине выпущена новая монета, посвященная украинскому борщу. Это событие было официально анонсировано через Telegram-канал Национального банка Украины.

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Исключительный дизайн этой монеты был разработан художником Николаем Кочубеем. Лицевая сторона монеты изображает женщину в процессе приготовления борща, что символично отражает глубокие корни и важное значение этого блюда в украинской культуре. А на обратной стороне монеты можно увидеть саму борщевую тарелку с этим ароматным и вкусным блюдом.

Как подчеркивают в официальном сообщении, борщ давно вышел за пределы просто кулинарного рецепта, превратившись в настоящий культурный феномен не только в Украине, но и за ее границами.

Также, стоит отметить, что в июле 2022 года ЮНЕСКО включила борщ в список объектов нематериального культурного наследия. Этот шаг подчеркивает историческое и культурное значение борща как символа национальной кухни. Однако, следует отметить, что ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Григорий Орджоникидзе, выразил недовольство таким решением и подчеркнул, что Россия также признает неоспоримые достоинства и вкусовые качества борща.

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