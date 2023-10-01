Экс-президента Нагорного Карабаха объявили в розыск

Бывший президент Нагорно-Карабахской республики (НКР), Араик Арутюнян, и бывший министр обороны, Джалал Арутюнян, были объявлены международно разыскиваемыми лицами. Эту информацию предоставило агентство Trend, ссылаясь на официальное заявление генерального прокурора Азербайджана, Кямрана Алиева.

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Согласно заявлению прокурора, Арутюняны и их соучастник, бывший помощник экс-президента, Давид Бабаян, находятся в международном розыске в связи с ракетными ударами по мирным жителям в городе Гянджа и преступлениями, совершенными против мирных граждан во время Карабахского конфликта. Один из них уже подвергся аресту, и в настоящее время ведется следствие. Генеральный прокурор Кямран пообещал предоставить подробную информацию азербайджанской общественности в ближайшем будущем.

Следует также отметить, что 28 сентября глава Нагорно-Карабахской республики, Самвел Шахраманян, подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября более 100 тысяч переселенцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению.

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Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, ранее обещал предоставить месячную финансовую помощь беженцам из Нагорного Карабаха. Согласно его заявлению, каждая семья будет получать 40 тысяч драмов (100 долларов США) на человека в месяц, а также дополнительные десять тысяч драмов (25 долларов США) на покрытие коммунальных расходов.