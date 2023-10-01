Великобритания разместила истребители Typhoon в Польше для защиты от России

Министр обороны Великобритании, Грант Шэппс, официально объявил, что Великобритания разместила многоцелевые истребители Typhoon на территории Польши с целью обеспечения обороны от потенциальных угроз со стороны России. Эту новость доложило агентство Reuters.

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В сентябре 2023 года Министерство обороны Великобритании предоставило информацию о совместной деятельности с Украиной на территории Польши. Королевские инженерно-саперные войска обучают около 1000 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) навыкам обезвреживания взрывоопасных устройств, а также базовым военным инженерным навыкам.

В дополнение к этому, Лондон передал Киеву 1,5 тысячи миноискателей. О новых поставках военного оборудования для разминирования будет объявлено на следующем этапе финансирования из Международного фонда помощи Украине.

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Важным событием, которое произошло в августе 2023 года, является информация о разработке трех фрегатов в городе Гдыня, Польша. Это входит в рамки стратегии расширения военно-морского флота Польши и является значимым шагом в направлении укрепления безопасности в регионе.