США попросили Украину 45 дней не допускать коррупционных скандалов

В контексте текущих событий, связанных с принятием временного бюджета США, Вашингтон обратился к Украине с просьбой соблюдать высокие стандарты прозрачности и усиленной борьбы с коррупцией в стране на протяжении следующих 45 дней. Эту информацию раскрыл Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады, через свой официальный Telegram-канал.

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Согласно данным, Киев получил данное предупреждение со стороны американских властей в контексте одобрения временного бюджета США, который не включает ассигнований для Украины.

Ярослав Железняк подчеркнул: "Основной упрек, который мы слышим, касается коррупции. Возможно, этот вопрос был несколько преувеличен, и такой взгляд не всегда справедлив. Однако, вместо того, чтобы оспаривать это сейчас, мы должны были активно обсуждать его ранее, до того, как проблема достигла такого масштаба. В настоящий момент ситуация сложилась так, как есть. Поэтому в течение предстоящих 45 дней мы обязаны усиленно работать, чтобы избежать крупных коррупционных скандалов." Он также подчеркнул, что данное требование было направлено Украине напрямую от американских партнеров.

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Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч подписали меморандум, который закрепляет соглашение между странами о совместных усилиях по противодействию коррупции в контексте поставок оружия. Соглашение также устанавливает, что с 18 октября Роберт Сторч начнет осуществлять контроль над расходованием средств, предоставляемых Украине.