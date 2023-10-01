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В контексте текущих событий, связанных с принятием временного бюджета США, Вашингтон обратился к Украине с просьбой соблюдать высокие стандарты прозрачности и усиленной борьбы с коррупцией в стране на протяжении следующих 45 дней. Эту информацию раскрыл Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады, через свой официальный Telegram-канал.
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Согласно данным, Киев получил данное предупреждение со стороны американских властей в контексте одобрения временного бюджета США, который не включает ассигнований для Украины.
Ярослав Железняк подчеркнул: "Основной упрек, который мы слышим, касается коррупции. Возможно, этот вопрос был несколько преувеличен, и такой взгляд не всегда справедлив. Однако, вместо того, чтобы оспаривать это сейчас, мы должны были активно обсуждать его ранее, до того, как проблема достигла такого масштаба. В настоящий момент ситуация сложилась так, как есть. Поэтому в течение предстоящих 45 дней мы обязаны усиленно работать, чтобы избежать крупных коррупционных скандалов." Он также подчеркнул, что данное требование было направлено Украине напрямую от американских партнеров.
Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч подписали меморандум, который закрепляет соглашение между странами о совместных усилиях по противодействию коррупции в контексте поставок оружия. Соглашение также устанавливает, что с 18 октября Роберт Сторч начнет осуществлять контроль над расходованием средств, предоставляемых Украине.