Объемы торговли Китая с Украиной сократились

За период с января по август 2023 года, объем торговых операций между Китаем и Украиной заметно сократился на 19,5 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эту информацию предоставило Главное таможенное управление Китая, и ее опубликовало информационное агентство ТАСС.

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Согласно данным, после снижения общего объема торговли он составил приблизительно 4,86 миллиарда долларов. Экспорт из Китая в Украину упал на 34 процента и сократился до 1,67 миллиарда долларов.

Из отчета Главного таможенного управления Китая также следует, что начиная с момента начала специальной военной операции в Украине с марта по декабрь 2022 года Китай прекратил поставки беспилотных летательных аппаратов в Украину. С января по август 2023 года в Украину было доставлено всего пять таких устройств.

Стоит отметить, что до начала специальной военной операции, в январе и феврале 2022 года, Украина закупила у Китая около 530 беспилотных летательных аппаратов на общую сумму 904 тысячи долларов (или 88,6 миллиона рублей). Это представляло собой нововведение, поскольку Китай до этого не осуществлял подобных поставок в Украину.

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Ранее издание The New York Times сообщило, что поставки китайских беспилотных летательных аппаратов в Украину сократились после введения контроля над экспортом таких устройств с 1 сентября. Следует отметить, что компании, способные предоставить Украине дроны, настаивают на использовании сложных торговых механизмов. За первое полугодие текущего года китайские фирмы поставили в Украину дроны и связанные с ними материалы на общую сумму более 200 тысяч долларов.