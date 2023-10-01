Цены на пшеницу пошли на спад впервые за 14 лет

Мировые цены на пшеницу в четвертом квартале идут на спад, что является уникальным событием за последние 14 лет. Этот спад обусловлен обильным урожаем на Северном полушарии. Информацию об этом предоставило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Чикагской биржи.

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Агентство также сообщает, что экспорт зерна из Черноморского региона столкнулся с серьезными препятствиями из-за продолжительных напряженностей, возникших после сорвавшейся зерновой сделки. Аналитик из австралийско-новозеландской банковской группы ANZ, Майкл Уайтхед, подчеркивает, что недавние события демонстрируют способность мира в целом обеспечивать поставки зерна тем, кто в них нуждается.

Что касается зерновой сделки, также известной как Черноморская инициатива, она была подписана между Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Эта сделка предполагала создание безопасного коридора в Черном море для экспорта сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия ограничений с экспорта продовольствия из России. Турция и ООН взяли на себя обязательство контролировать, чтобы на суднах, перевозящих зерно, не было оружия и боеприпасов.

Россия вышла из этой сделки 17 июля. Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, подчеркнул, что часть соглашения, относящаяся к Москве, так и не была выполнена.

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Президент Владимир Путин объяснял, что Запад обманул Москву относительно гуманитарных целей этой сделки. По его словам, более 70 процентов из 32,8 миллионов тонн грузов, вывезенных из Украины, были поставлены в богатые страны, включая Евросоюз. Путин также утверждал, что Запад продолжил блокировать выполнение части соглашения, которая должна была предоставить российским сельхозпроизводителям доступ к мировым рынкам.